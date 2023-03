ARMIN VAN BUUREN LANSEAZA CEL DE-AL 8-LEA ALBUM DE STUDIO, FEEL AGAIN

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit: albumul de debut al cantareței Leony se lanseaza astazi. Somewhere in Between scoate in evidența stilul consacrat al artistei din Germania, avand 24 piese imparțite in doua parți. Albumul prezinta stilul unic și vocea puternica a artistei. Leony este UNDEVA INTRE – cantareața…

- Organizatorii festivalului Untold aduc in aceasta vara, intre 3 si 6 august, pe Cluj-Arena, pe cativa dintre cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso si Salvatore Ganacci. Organizatorii evenimentului muzical au transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca Untold…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști urbani la ora actuala, Petre Stefan iși lanseaza albumul de debut – CENTAUR – in cadrul unui eveniment special pe data de 8 aprilie la Arenele Romane din București. Pe 25 noiembrie 2022 se lansa albumul CENTAUR pe platformele de streaming, iar de atunci și pana…

- Etnologul Petru Paul Torac din Brodina, fiul meșterului popular Elena Torac, iși lanseaza marți, 14 martie 2023, la ora 12:00, la Centrul Eparhial Suceava - Sala „Pimen Arhiepiscopul", albumul foto-etnografic „Tezaur huțul".Evenimentul este organizat de ...

- Formația Toulouse Lautrec poposește in Timișoara, in cadrul turneului de promovare a noului album, „A fost sau n-a fost”, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. „Albumul este productia din pandemie a trupei, un disc scris organic, precum un film care se desfasoara in fata…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…