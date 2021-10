Stiri pe aceeasi tema

- Armin Laschet si-a asumat sambata 'responsabilitatea' esecului taberei sale conservatoare la alegerile federale din Germania de la sfarsitul lunii septembrie, admitand ca partidul sau trebuie sa se pregateasca sa intre in opozitie, dupa 16 ani in care s-a aflat la putere, transmite AFP. 'Responsabilitatea…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica, impunandu-se la limita in fața coaliției de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis viitorul cancelar al celei mai mari economii europene. ACTUALIZARE ora 8:00: Dupa numaratoarea…

- Armin Laschet, candidatul conservatorilor germani in alegerile ce vor avea lor luna aceasta si care vor decide cine ii va succeda cancelarului federal Angela Merkel, a cerut sambata ca rivalul sau social-democrat Olaf Scholz sa formuleze scuze pentru criticile aduse unei anchete asupra spalarii de…

- Intenția de vot pentru Creștin-Democrații germani (CDU/CSU) a scazut la sub 20% pentru prima data în istoria de dupa al Doilea Razboi Mondial al Germaniei, arata un sondaj publicat de Forsa marți și citat de Euractiv.Social-Democrații (SPD) conduși de vicecancelarul și ministrul de finanțe…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a aruncat din nou în campanie electorala, marti, aducând un sprijin consistent candidatului taberei sale conservatoare, Armin Laschet, în mari framântari cu mai putin de trei saptamâni înaintea unui scrutin indecis, scrie ziarul Courrier…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…