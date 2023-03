Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Institutului Justiției Constituționale considera ca votarea proiectului de lege organica prin care se inlocuiește sintagma „limba moldoveneasca” cu „limba romina”, inclusiv in Constituție, reprezinta o sfidare a legii supreme a Republicii Moldova. Membrii asociației obștești, din care…

- Moscova a cerut joi, 2 martie, Republicii Moldova sa puna capat „retoricii confruntationale antiruse”, dupa ce parlamentul de la Chisinau a adoptat o declaratie in care denunta razboiul din Ucraina declașat de Rusia, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Facem apel inca o data la autoritatile moldovene…

- Un proiect care prevede ca in toata legislația Republicii Moldova sa se inlocuiasca sintagma „limba moldoveneasca” cu sintagma „limba romana” a starnit controverse in randul moldovenilor, care aproape ca s-au luat la bataie. Proiectul a fost inițiat de partidul PAS, ai carui reprezentanți susțin ca…

- „Limba moldoveneasca" este la un pas sa devina „limba romana" in toate legile din Republica Moldova si in Constitutia tarii, dupa ce deputatii de la Chisinau au votat, joi, in prima lectura, o schimbare legislativa in acest sens, intr-o sedinta a parlamentului care nu a fost lipsita de scandal. Spiritele…

- Deputații de opoziție pro-ruși din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) din Republica Moldova au provocat joi tensiuni in Parlamentul de la Chișinau in momentul dezbaterii unui proiect al majoritații pentru promovarea limbii romane, transmite TV8 . Astfel, proiectul PAS (pro-occidentali, la putere)…

- Imbranceli in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au dat buzna in sala de ședințe, in timpul examinarii proiectului de lege care prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” din Constituție cu „limba romana”, in incercarea de a bloca tribuna centrala…

- Scandal in Parlament in timpul examinarii proiectul de lege care prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” din Constituție cu „limba romana”, transmite Noi.md La tribuna au ieșit deputații din BCS cu pancartele pe care scrie: ”Plecați” și ”Nu va bateți joc de Constituție. In acest timp unii…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) a intampinat-o pe prim-ministra, Natalia Gavrilița, in ședința plenara de astazi inainte ca sa ceara prelungirea starii de urgența, cu pancarte: „Lipsa transparenței”, „Genocidul poporului”. Deputații PAS i-a sarit in ajutor.