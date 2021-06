Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pashinyan a castigat cu o larga majoritate alegerile legislative anticipate, potrivit rezultatelor complete publicate luni, contestate de principalul sau rival, Robert Kocharyan, care a denuntat ''fraude'', relateaza AFP. Partidul Contractul Civil al lui Pashinyan…

- Partidul premierului armean Nkol Pașinian a caștigat alegerile legaslative, desfașurate duminica, potrivit rezultatelor parțiale, scrie AFP. "Stim deja ca am obtinut o victorie convingatoare in alegeri...

- Senatorii rusi au adoptat miercuri o lege care interzice colaboratorilor organizatiilor „extremiste” sa candideze în alegeri, masura vazuta ca fiind îndreptata împotriva susținatorilor disidentului Alexei Navalnîi și a opoziției, relateaza France24 și Agerpres.…

- Alexandru Cicaldau, a afirmat, miercuri, la finalul partidei pierdute in deplasare cu Armenia, scor 2-3, din preliminariile CM 2022, ca nu se poate bucura pentru cele doua goluri marcate. "Ne-am retras la 2-1 si am incercat sa ne aparam rezultatul, insa, din pacate, am primit doua goluri.…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca drumul pentru ocuparea locului doi in grupa la finalul preliminariilor CM 2022 ramane deschis, indiferent de rezultatul partidei cu Armenia. ''Tactica va fi diferita, abordarea…

- Criza politica in Armenia, dupa RAZBOIUL din Nagorno-Karabah: Premierul Nikol Pasinian anunta ca demisioneaza Premierul armean Nikol Pasinian si-a anuntat duminica intentia de a demisiona - in aprilie - si de a ramane pemier interimar pana la alegerile legislative anticipate, prevazute in…