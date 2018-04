Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar Karen Karapetian si principalii oficiali religiosi ai tarii s-au deplasat la memorialul dedicat victimelor masacrelor comise intre 1915 si 1917 sub Imperiul Otoman, situat pe o colina de la marginea Erevanului.Dupa…

- Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii armene retransmise in direct, informeaza AFP. Inconjurat de sustinatori ai sai care fluturau drapele ale Armeniei,…

- Premierul armean si fostul presedinte Serzh Sargsyan a plecat in mijlocul unei intevederi televizate cu liderul protestatarilor antiguvern Nikol Pashinya, sustinand ca este "santajat" de opozitie, relateaza site-ul postului France24.

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Zeci de mii de protestatari au cerut vineri - a opta zi de manifestatii la Erevan - alegeri generale anticipate si retragerea numirii ca premier a fostului presedinte al Armeniei, Serzh Sargsyan, relateaza Reuters. Parlamentul…

- Justitia din Armenia l-a condamnat marti pe un lider al opozitiei, Jirair Sefilian, la 10 ani de inchisoare pentru organizarea in 2016 a unei actiuni de luare de ostatici intr-un comisariat de politie in mica republica din Caucaz, relateaza AFP. Sefilian a fost desemnat drept comanditar al atacului,…