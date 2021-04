Armata ucraineană respinge acuzaţiile separatiştilor conform cărora se face vinovată de atacuri asupra civililor Armata ucraineana a respins acuzatiile separatistilor conform carora ea se face vinovata de atacuri asupra civililor si in mod concret de moartea unui copil de cinci ani in zona de conflict din estul Ucrainei, informeaza duminica dpa.



Fortele armate ucrainene nu folosesc niciodata arme impotriva civililor sau obiectivelor civile, a declarat un purtator de cuvant al armatei ucrainene pentru agentia de presa germana.



Sambata, separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au acuzat Kievul pentru uciderea unui copil in varsta de cinci ani intr-un atac cu drona. Autoritatile autoproclamatei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au acuzat sambata Kievul pentru uciderea unui copil intr-un atac cu drona, in timp ce armata ucraineana a anuntat ca unul dintre soldatii sai a murit in urma exploziei unei mine, evenimente ce survin in contextul amplificarii tensiunilor in aceasta zona, transmite…

- Germania și Franța au facut un apel la „reținere”, diplomații celor doua țari declarandu-se „preocupați de numarul tot mai mare de incalcari ale acordurilor de incetare a focului” in estul Ucrainei. Germania și Franța, care au rolul de mediatori in tensiunile dintre Rusia și Ucraina, au cerut parților…

- Separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au acuzat sambata Kievul pentru uciderea unui copil intr-un atac cu drona, in timp ce armata ucraineana a anuntat ca unul dintre soldatii sai a murit in urma exploziei unei mine, evenimente ce survin in contextul amplificarii tensiunilor in aceasta zona, transmite…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca este preocupat de tensiunile in crestere in regiunea de est a Ucrainei, devastata de razboi, si ca se teme ca fortele guvernamentale de la Kiev ar putea provoca reinceperea conflictului cu separatistii pro-rusi, relateaza Reuters. Comentariile au loc la…

- Patru militari ucraineni au fost ucisi in confruntari armate cu insurgenti separatisti prorusi produse vineri in estul Ucrainei, anunta Armata ucraineana, conform publicatiei Kyiv Post. Confruntarile...

- Patru soldați ucraineni au fost uciși și alți doi raniți, vineri, într-un bombardament în estul Ucrainei, care se afla într-un razboi cu separatiștii pro-ruși din 2014, a anunțat Kievul, relateaza AFP.Separatiștii "au încalcat din nou armistițiul și au tras asupra pozițiilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti organizarea unui summit in format 'Normandia', cu Franta, Rusia si Germania, pe fondul reluarii violentelor cu separatistii prorusi in estul Ucrainei, transmite AFP. Recrudescenta luptelor in estul Ucrainei a dat o lovitura…

- Trei militari ucraineni au fost ucisi in explozia unei mine, in estul separatist al Ucrainei, devastat de razboi, in care violentele par sa se intensifice, in pofida unui armistitiu incheiat anul trecut, a anuntat armata ucraineana, relateaza AFP potrivit news.ro. Mina a explodat in apropierea…