Armata ucraineană a intrat în Herson, oraș – cheie în războiul cu Rusia Armata ucraineana a patruns vineri in Herson, cel mai important oraș ocupat de ruși la inceputul invaziei in Ucraina. Pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri cu aparatori ucraineni care au inceput sa intre in Herson in dupa-amiaza zilei de 11 noiembrie. Intr-unul dintre ele se vede un steag ucrainean pe cladirea Departamentului Principal de Poliție. Videoclipul arata un barbat in civil alaturi de un militar și un steag galben – albastru pe cladirea Direcției Principale de Poliție din regiune. Fațada cladirii indica faptul ca este o cladire a poliției de pe strada Lutheranskaya, nr 4… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

