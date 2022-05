Armata SUA cumpără noi rachete antiaeriene Stinger, după succesul acestora în Ucraina Rachetele antiaeriene Stinger, care sunt trase de pe umar ,produse de Raytheon, au fost la mare cautare in Ucraina, unde au oprit cu succes atacurile rusesti din aer, si in tarile europene vecine, care se tem ca ar putea avea nevoie sa invinga fortele ruse. Trupele americane au o nevoie de utilizare redusa pentru rachetele Stingers –o arma usoara, autonoma, care poate fi desfasurata rapid pentru a apararea impotriva elicopterelor, avioanelor, dronelor si chiar a rachetelor de croaziera – dar Statele Unite trebuie sa isi mentina stocurile la indemana in timp ce dezvolta urmatoarea generatie a unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

