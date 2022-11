Armata spaniolă „debarcă” cu trupe și avioane de luptă F-18 în România în decembrie Armata spaniola va trimite trupe si avioane de lupta F-18 in Romania in decembrie, au anuntat premierii din Spania si Romania in timpul unei conferinte de presa. Spania va trimite cel putin 130 de soldati si opt avioane de lupta F-18 in Romania luna viitoare pentru a intari flancul estic al NATO, potrivit aradon.ro . Armata spaniola va debarca trupe și avioane de lupta F-18 in Romania, anunț facut chiar de premierul spaniol Pedro Sanchez Anuntul a fost facut miercuri, in Spania, in timpul unei conferinte de presa la care au participat premierul spaniol Pedro Sanchez si omologul sau roman Nicolae… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au realizat o noua actualizare privind numarul de pierderi suferite de Rusia de la inceputul razboiului. Potrivit acesteia, 80.210 soldati rusi au fost ucisi si 5.730 de vehicule blindate au fost distruse. Pe lista cu echipamente militare care au fost distruse mai sunt 278 de avioane, 261…

- Infanteriști marini sud-coreeni in vehicule blindate amfibii au coborat miercuri (26 octombrie) la țarm, sub tunurile navelor de razboi care patrulau, in cadrul unor exerciții militare la scara larga, despre care organizatorii au spus ca sunt necesare pentru a se pregati pentru orice amenințare nord-coreeana.…

- Elnaz Rekabi, care a starnit controverse concurand intr-un concurs internațional fara portul tradițional pentru cap, hijab, s-a intors in Iran, la Teheran, miercuri (19 octombrie) in uralele suporterilor, in ciuda faptului ca a negat ca a protestat. Alpinista iraniana Elnaz Rekabi a fost intampinata…

- Președintele chinez Xi Jinping a laudat duminica (16 octombrie), in cadrul ceremoniei de deschidere a celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist, lupta Partidului Comunist de guvernamant impotriva COVID-19, afirmand ca acesta a coordonat „prevenirea și controlul epidemiilor, precum și dezvoltarea…

- Conform deciziei președintelui Emmanuel Macron, un grup de tancuri franceze Leclerc sosește in Romania, pe parcursul lunii octombrie 2022. Inițiativa Franței a fost salutata, in Romania, de președintele Klaus Iohannis și de premierul Nicolae Ciuca. „O companie de transportoare blindate și una de tancuri…

- Dupa ce a gestionat greșit pandemia COVID-19 și nu a reușit sa ridice standardele de viața pentru mulți brazilieni, președintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, se confrunta acum cu ceva de neconceput: o posibila infrangere in primul tur in fața celui mai disprețuit rival al sau, fostul…

- Noi recruți militari, rezerviștii proaspat mobilizați, din Sankt Petersburg au plecat luni (26 septembrie) din orașul din nordul Rusiei, dupa ce și-au luat ramas bun de la rude, a aratat un videoclip al Ministerului rus al Apararii. Un comandant de la ceremonia de plecare a mulțumit noilor recruți pentru…

- Guvernul Romaniei marcheaza Ziua Mondiala a Conștientizarii Duchenne, pentru al treilea an consecutiv. Iluminarea in roșu a Palatului Victoria, astazi, intre orele 20.00 și 24.00, este un demers al solidaritații fața de cei aflați in suferința și vizeaza creșterea gradului de informare asupra acestei…