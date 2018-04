Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a declarat luni ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au efectuat loviturile asupra bazei aeriene a regimului sirian T-4 situata intre Homs si Palmyra, informeaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters si France Presse. Interfax a citat Ministerul rus al Apararii…

- Armata franceza nu a bombardat baza regimului sirian T-4 dintre Homs si Palmyra luni dimineata, a anuntat Statul Major francez. "Nu am fost noi", a declarat purtatorul de cuvant al Statului Major al armatei franceze, colonelul Patrik Steiger, pentru AFP. Duminica, presedintele…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Armata americana instruieste fortele armate ale tarilor din Europa asupra modului de utilizare a armelor nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit caruia insusi faptul ca SUA dispun de arme tactice pregatite pentru utilizare…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Israelul a atacat de trei ori pe parcursul zilei de marti teritoriul Siriei, folosind rachete si avioane de lupta si provocand numeroase daune materiale, a anuntat Armata siriana, relateaza site-ul postului France24.

