Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a simulat miercuri un atac nuclear, in enclava rusa Kaliningrad, situata in Marea Baltica, folosind un tir de rachete cu capacitate nucleara, a declarat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Moscova a transmis, miercuri, ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad. In cursul manevrelor militare din aceasta exclava rusa de la Marea Baltica, situata intre Polonia si Lituania, doua tari membre ale UE, Rusia a simulat „lansari electronice” de…

- Moscova a transmis miercuri ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad, in contextul in care fortele ruse isi continua ofensivele in Ucraina.

- Moscova a anunțat in cea de-a șaptezecea zi de razboi ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara, in contextul in care forțele ruse au continuat cu atacuri masive in mai multe orașe din Ucraina, iar uzina Azostav din Mariupol a fost invadata de trupele lui Putin. Vladimir Putin,…

- Moscova a afirmat miercuri ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara in enclava rusa Kaliningrad, in contextul in care fortele ruse isi continua ofensivele in Ucraina, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, relateaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea razboiului din Ucraina, relateaza duminica agentia DPA.

- Cel putin 35 de oameni au murit si alți cel putin 100 au fost raniți vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…