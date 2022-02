Armata română a mutat aproape de granița cu Ucraina o unitate radar pentru un exercițiu militar Armata ramana a instalat o tabara militara ce include și un radar mobil pentru supravegherea spațiului aerian in comuna Suharau din județul Botoșani, in apropierea de granița cu Ucraina. „O subunitate din cadrul Brigazii 76 Cercetare, Supraveghere si Recunoastere inzestrata cu radar TPS-77 executa, incepand cu data de 16.02.2022, un exercitiu in zona judetului Botosani. La activitate participa aproximativ 20 de militari din cadrul subunitatii”, anunța Forțele Aeriene. „Exercitiul este unul de rutina și face parte din planul cu principalele activitati pentru anul in curs, plan stabilit și aprobat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

