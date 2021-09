Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, a avut o intrevedere cu ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Shevchenko. Anatolie Nosatii a declarat ca Armata Naționala a țarii va detasa la parada dedicata Zilei Independenței Ucrainei un numar de militari din Compania Garda de Onoare, transmite eNews.…

- Fostul șef al Direcției operații al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Anatolie Nosatii, a fost propus de PAS in funcția de ministru al Apararii. Potrivit informațiilor din CV-ul acestuia, Anatolie Nosatii este militar decorat, cu experiența de peste 30 de ani in Armata Naționala și structuri…

- Ziua tanchistilor este marcata, anual, la 1 august Sarbatoarea a fost instituita la 1 august 1919, prin ordin al regelui Ferdinand I, avandu-se in vedere faptul ca la garnizoana militara din Mihai Bravu (judetul Giurgiu) s-a infiintat un batalion de ”care de asalt”, act care a marcat aparitia armei…

- Și la Turda Ziua Imnului National a fost sarbatorita joi, 29 iulie, dar cu manifestari organizate in cadru restrans in condiții de pandemie. Autoritațile locale și județene au participat la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, se va deplasa miercuri la Paris pentru a 'informa' autoritatile franceze referitor la ultimele evolutii legate de NSO, societatea de securitate cibernetica israeliana al carei software Pegasus este suspectat ca ar fi fost utilizat inclusiv pentru spionarea…

- Veste trista pentru medicina militara. S-a stins din viața colonelul medic in rezerva Vladimir Gligor, fost Chirurg Principal al Armatei Naționale. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii al Republicii Moldova.

- Un nou contingent al Armatei Nationale a fost detașat astazi in operatiunea de mentinere a pacii KFOR din Kosovo. La ceremonia oficiala au participat prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, ministrul Apararii, Victor Gaiciuc, ambasadori, rude ale militarilor. Din componența celui de-al 15-lea contigent…

- Ministerul danez al Apararii a anuntat, vineri, ca avioane militare ruse au patruns ilegal in spatiul aerian al Danemarcei, catalogand drept "inacceptabile" incidentele, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Avioane militare ruse au patruns vineri in spatiul aerian danez, in Marea…