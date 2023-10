Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a lovit in noaptea de joi spre vineri circa 100 de pozitii ale gruparii islamiste Hamas din Fasia Gaza si l-a ucis pe Muhammad Abu 'Odeh, un membru al fortelor navale ale gruparii despre care se spune ca a participat la agresiunea brutala de pe teritoriul israelian din 7 octombrie.

- Un membru al biroului politic al Hamas și șeful aripii militare a unei facțiuni armate din Gaza au fost uciși in urma atacurilor israeliene asupra unor poziții din Fașia Gaza, a anunțat joi armata israeliana.„Sute de infrastructuri teroriste Hamas” au fost distruse și „au fost eliminați peste zece teroriști”,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Un oficial Hamas de rang inalt a declarat, luni, ca doar un numar mic de comandanți de top din Gaza au știut despre atacul lansat in Israel. ”Doar o mana de comandanți Hamas știau despre ora zero”, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat Associated Press , Ali Barakeh, membru al conducerii Hamas…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Razboi in Israel. Cel putin 600 de oameni au fost ucisi si alti peste 2000 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe…