- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a bombardat o serie de obiective ale miscarii palestiniene Hamas, ca raspuns la actiunile acesteia de plasare a unor dispozitive explozive de-a lungul frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, transmit dpa si Xinhua. Aceasta este a doua astfel de actiune…

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…