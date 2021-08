Armata israeliană a doborât o dronă a mişcării şiite Hezbollah provenind din Libanul vecin Armata israeliana a anuntat joi seara ca a doborat o drona a miscarii siite Hezbollah provenind din Libanul vecin, transmite AFP. Anuntul intervine la cateva zile dupa tensionarea situatiei la frontiera dintre Israel si Liban. ''Armata israeliana a doborat miercuri o drona apartinand organizatiei teroriste Hezbollah care penetrase teritoriul israelian, pornind din Liban'', potrivit comunicatului citat. ''Armata israeliana va continua sa actioneze in scopul impiedicarii oricarei incalcari a suveranitatii sale'', adauga acelasi comunicat. Israelul a efectuat lovituri aeriene… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

