- Armata americana a anuntat miercuri ca a decis, din cauza epidemiei de coronavirus, sa reduca amploarea exercitiului militar Defender-Europe 20 la care intentiona sa trimita pana in luna mai 20.000 de soldati, relateaza AFP. ''Dupa o revizuire atenta a activitatilor in curs in cadrul exercitiului…

- Peste 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in ultima saptamana in regiunea Lombardia din Italia, regiune care include capitala financiara a Italiei, Milano, in zona inregistrandu-se 10 decese. Pe intreg teritoriul Italiei, peste 400 de persoane au contractat boala, inregistrandu-se…

- Armata americana ar putea restrictiona deplasarea militarilor si familiilor lor in Germania, in contextul in care este de asteptat ca numarul cazurilor de infectie sa creasca in aceasta tara, a transmis comandantul fortelor SUA in Europa, relateaza Politico.

- Dezvaluiri senzaționale ale Washington Post: SUA au șantajat Europa sa se dezica de Iran amenințand statele europene cu tarife de 25 la suta pe importurile de mașini daca nu se supun dorințelor americane.

- Atacurile cu racheta, revendicate de Teheran, intervin la cinci zile dupa asasinarea, la Bagdad, a puternicului general iranian Qassem Soleimani, din ordinul presedintelui american Donald Trump, un raid ce starneste temeri in lumea intreaga privind o conflagratie regionala, in special pe teritoriul…

- Un atac cu rachete a avut loc sambata seara in Bagdad, capitala Irakului. Zona Verde, foarte bine pazita si unde au sediul mai multe misiuni diplomatice, inclusiv Ambasada SUA, a fost tintita. O baza aeriana aflata la circa 80 de kilometri de capitala irakiana, unde sunt stationate trupe americane,…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.