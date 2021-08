Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii de pe aeroportul din Kabul au anunțat ca ultimele avioane americane au parasit Afganistanul, dupa 20 de ani.Hemad Sherzad a declarat pentru The Associated Press ca ultimele cinci avioane au plecat chiar dupa miezul nopții.Talibanii au sarbatorit momentul cu focuri de arma in tot Kabul. Generalul…

- Ultimii soldati americani au parasit Afganistanul, a anuntat luni Pentagonul, lasand tara in mainile talibanilor, dusmanii lor de 20 de ani, dupa cel mai lung razboi din istoria Statelor Unite, noteaza AFP. "Ultimul avion C-17 a decolat de pe aeroportul din Kabul pe 30 august", la orele 19:29…

- In pregatirea noului guvern care sa conduca Afganistanul, talibanii au ordonat sambata funcționarilor fostului guvern sa preda in termen de o saptamana toata armele și bunurile pentru a nu suferi consencințe legale, relateaza agenția EFE citata de Agerpres . „Ii informam pe toti cei care detin echipamente,…

- Intalnirea dintre cofondatorul miscarii talibane, Abdul Ghani Baradar, și directorul CIA, William Burns, a avut loc luni, 23 august, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul in Afganistan, a relatat publicatia americana The Washington Post, potrivit Agerpres.Decizia presedintelui american…

- Armata americana a trimis trei elicoptere pentru a evacua 169 de americani care nu au putut ajunge la aeroportul din Kabul, a declarat vineri un oficial american.Trei aparate de zbor Chinook au parasit perimetrul securizat al aeroportului Hamid Karzai pentru a ajunge la un hotel din apropiere, The…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…