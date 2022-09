Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 25 septembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase au efectuat controale pentru verificarea modului de asigurare, pastrare si transport al armelor si munitiilor.

- Polițiștii au fost solicitați sa intervina intr-o benzinarie din comuna Maracineni, Buzau, pentru ridicarea unui pistol și identificarea proprietarului. Arma fusese descoperita de angajați in toaleta.

- Vineri seara, polițiștii au fost chemați de urgența de angajații unei stațiii de carburanți din Maracineni, dupa ce aceștia au descoperit o arma uitata in toaleta. Un echipaj de la Poliția Municipiului Buzau s-a prezentat imediat la fața locului, unde a stabilit ca este vorba despre un pistol neletal,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare 6 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Buzau, in cadrul unui dosar penal de proxenetism, la imobile utilizate de un barbat și doua…

- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a implementat un sistem de ticketing profesional, ce permite obținerea unui bon de ordine pentru programarea cetațenilor la ghișeele de lucru cu publicul de la mai multe servicii. Este vorba de Serviciul Rutier, Serviciului Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe…

- Astazi, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau i-au prins pe autorii agresiunii de joi seara, despre acest caz publicația noastra a scris aici și urma careia un barbat a ajuns cu rani grave la spital. Cei doi suspecți sunt doi tineri in varsta de 19 și 17 ani, ambii…

- Marile lanțuri de benzinarii au aplicat reducerea de 50 de bani pe litru la carburanți, spune Consiliul Concurenței. Reamintim ca vineri a intrat in vigoare ordonanța de guvern pentru compensarea cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat, vineri, imagini cu benzinarii care au redus pretul la carburanti. Carburanti mai ieftini! Vreau sa le multumesc tuturor companiilor care s-au conformat voluntar, spune ministrul pe Facebook.