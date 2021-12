Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unui tanar de 27 de ani, din orasul Darmanesti. La imobilul celui in cauza au fost identificate, ca fiind detinute ilegal, o arma letala de vanatoare, un inchizator…

- F.T. Ieri dimineata, specialisti ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu politistii din Mizil, au efectuat doua percheziții domiciliare in județ, in doua cauze penale diferite, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de amenintare si nerespectarea…

- Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, efectueaza, joi, 103 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 36 de judete, intr-un dosar privind nerespectarea regimului armelor si…

- La data de 06 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau, impreuna cu cei din cadrul Compartimentului de Ordine Publica, cu sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Fantanele, au desfasurat o actiune, pe fondul cinegetic de pe raza comunei Margineni. Cu ocazia…

- La data de 19 octombrie, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Bistrita-Nasaud, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, au efectuat doua perchezitii domiciliare si au ridicat o arma de vanatoare, care ar fi fost detinuta ilegal de un barbat.In continuarea…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au efectuat marți doua percheziții domiciliare și au ridicat o arma de vanatoare, care ar fi fost deținuta ilegal de un barbat. In continuarea cercetarilor…

- La data de 06 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au fost sesizați despre faptul ca la sediul Secției 2 Poliție Bacau s-a prezentat o femeie de 48 de ani, din comuna Zemes, care avea asupra sa un pistol neletal și 10 cartușe. Femeia…