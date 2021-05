Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande s-a casatorit in mare secret, pe 15 mai, cu iubitul ei, Dalton Gomez, cel cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste de peste un an. Celebra artista a publicat ieri pe Instagram primele imagini de la nunta, in rochia de mireasa.

- (Gabriel Fereșteanu, Roxen și Liza Sabau) Tocmai a ajuns in țara, dupa experiența Eurovision, Roxen a intrat in direct cu Liza și Fere, la Virgin Radio și a facut primele declarații. Pe cine susține in marea finala a concursului, cum s-a simțit pe scena și cum s-a ințeles cu echipa afla cu un simplu…

- Martin Scorsese intra in linie dreapta cu noua producție la care a colaborat cu Leonardo DiCaprio. Platforma de streaming Apple TV a publicat primele imagini din filmul „Killers of the Flower Moon”. Producția spune povestea indienilor din Oklahoma care in 1921 descopera petrol pe teritoriile locuite…

- Serul Pfizer pentru adolescentii peste 12 ani a fost autorizat in urma cu cateva ore in Statele Unite. Primele doze ar putea fi administrate acolo de joi. Vaccinarea acestei categorii de varsta este considerata esentiala pentru functionarea scolilor in siguranta. Vaccinul era autorizat pana acum pentru…

- Veste buna pentru fanii Cirque du Soleil. Compania a anuntat ca iși reia spectacolele din aceasta vara. Primele reprezentații vor avea lor in iunie in Las Vegas, dupa care Cirque du Soleil se va muta la Punta Cana, in Republica Dominicana, iar in ianuarie la anul va ajunge la Londra. Din cauza pandemiei,…

- Drake face istorie in Billboard cu trei piese de debut in Hot 100, toate in top 3. Rapperul in varsta de 34 de ani a lansat un nou EP pe 5 martie cu trei piese nou-nouțe. Și acum, toate cele trei piese au debutat Billboard Hot 100, și nu oricum. Ci pe primele trei locuri!... View Article

- Produsele de tip fast-food, cum ar fi pizza ori șhaorma, dar și sushi au fost printre cele mai comandate mancaruri in perioada 2019-2020. Potrivit datelor unei companii de cercetare de piata, adunate pe tot parcursul anului trecut, pizza s-a situat pe primul loc in ceea ce privește comenzile online…