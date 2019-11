Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a participat, marți seara, la o conferința de presa, iar la un moment dat, unul dintre jurnaliștii prezenți i-a adresat o intrebare in limba engleza. președintele PSD i-a raspuns in limba romana, cu toate ca, spune ea, ar fi putut vorbi in limba engleza.Citește și: Dan Barna…

- Candidata PSD la Președinție, Viorica Dancila, ii invita astazi, de la ora 18.00, pe „reprezentanții mass-media la un dialog deschis”, cu o ora inainte de dezbaterea organizata de candidatul PNL, Klaus Iohannis. Președintele #PSD Viorica Dancila sustine un dialog deschis cu reprezentanții mass-media,…

- Candidatul PSD la Presedintie, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca intr-o luna de zile va veni cu primul discurs in limba engleza, mentionand ca intelege si vorbeste aceasta limba, dar a evitat sa o vorbeasca din teama de a nu face o anumita greseala. "Vorbesc limba engleza si inteleg, dar nu…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca intr-o luna de zile va pregati primul sau discurs in limba engleza. Aceasta a explicat ca vorbeste si intelege limba, dar nu o face „din teama de a nu face o greseala”. Mai apoi, referindu-se la Klaus Iohannis, aceasta a afirmat ca „presedintele…

- Ludovic Orban susține ca, daca Viorica Dancila doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul lasat" în calitate de prim-ministru demis."Presedintele este în dialog permanent cu cetatenii români, este într-o dezbatere…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca, daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul…

- Viorica Dancila spune, intrebata la Timișoara de ce nu se descurca in limba engleza, ca suntem in Romania și trebuie sa fim mandri ca suntem romani.Intrebata vineri, intr-o conferința de presa la Timișoara, de ce nu se descurca in limba engleza, Dancila a raspuns: „Legat de limba engleza,…

- Premierul demis Viorica Dancila a avut o reacție dura, la scurt timp dupa ieșirea lui Klaus Iohannis privind propunerea lui Victor Negrescu drept comisar european. Președintele PSD susține ca șeful...