Ce este arhivarea electronica

Arhivarea electronica este o procedura de scanare și digitalizare a documentelor, astfel incat sa ai acces rapid și sa le poți organiza cat mai simplu și rapid, fara a mai ocupa spațiul cu numeroase dosare.

Arhivarea electronica a inceput sa capete tot mai mult teren și in țara la noi și vedem asta inclusiv in faptul ca multe din documentele pe care le depunem la diverse instituții pot fi expediate și in format electronic.

Arhivarea electronica nu poate fi facuta oricand și de catre oricine. Vorbim de pastrarea unor documente care cuprind date…