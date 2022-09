Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar internat in Spitalul Județean de Urgența Bacau povestește experiența pe care a avut-o in unitatea medicala: „Romania are multe hibe si cu siguranta mai avem mult pana vom reusi sa indreptam tot ce ne supara, dar, asa cum unii o coboara, altii, imbracati in halate albe, si cu mainile curate,…

- 33 de instituții școlare din judetul Bacau, școli Gimnaziale, licee și o gradinița au participat sambata,17 Septembrie 2022, la Ziua Naționala a Curațeniei. 3500 de elevi, 150 de cadre didactice, 100 de voluntari din cadrul structurilor M.A.I, 1000 de voluntari din instituțiile publice județene, parinti…

- Filiala Teritoriala Bacau-Neamț a Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) organizeaza, la Centrul de Cultura „George Apostu”, Expoziția tinerilor arhitecți care și-au obținut dreptul de semnatura, promoțiile 2019-2022. Evenimentul are loc vineri, 23 septembrie, cu incepere de la ora 14,30. Acest eveniment…

- Numarul pe 2021 al revistei aparute sub egida Editurii „Alma Mater” si patronate de Societatea Cultural-Stiintifica „Vasile Alecsandri” Bacau (parteneri: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau si filiala locala a Uniunii Scriitorilor din Romania) continua programul…

- Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Bailor Slanic” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune din Romania, in fapt, un jurnal istoric al stațiunii Slanic-Moldova, prezentat online in premiera, care acopera…

- Ștefania Zediu, Ramona Verman (ambele SCM Bacau) și Federica Apostol (CSM Bacau) pleaca astazi in Columbia, la Cali, gazda CM Under 20 Atletismul bacauan continua sa fie unul de nivel mondial. La propriu, nu doar la figurat. In urma cu nici doua saptamani, doi dintre cei opt atleți care au reprezentat…

- Romchim Protect Bacau a prezentat mașina 360 Y-DRP fermierilor și asigura producția de ingrașamintele lichide care pot fi aplicate cu ea Proiectul este aplicat de firma din SUA, 360 Yield Center, și Romchim Protect in țara noastra, in Republica Moldova și in Bulgaria Compania bacauana Romchim Protect,…