- In data de 13 februarie 2020, in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. In cadrul sedintei a avut loc alegerea Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului…

Astazi, 13 februarie 2020, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe...

- Noul Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului este Arhimandritul Benedict Vesa, in urma alegerii sale de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Potrivit basilica.ro, postul...

Ca urmare a aprobarii de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in data de 17 decembrie 2019, a cererii de retragere din activitatea administrativa, continuandu-și pe mai departe...

- In ziua de 16 decembrie 2019, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia a fost aprobat documentul care include toate modificarile Statutului pentru…