Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulara preotilor din judet prin care le cere proților sa evite total scufundarea cu capul in apa a micutilor. Indirect, este o recunoaștere a preoților ca au greșit in cazul bebelușului de la Suceava, care a murit in urma Botezului.…

- "Facem precizarea ca persoana fata de care se fac cercetari a dobandit calitatea de suspect, cercetarile fiind efectuate sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa, prevazuta de articol 192, aliniat 1 din Codul Penal. Raportul de necropsie medico-legala urmeaza a fi inaintat la dosarul…

- Tatal bebelușului care a murit la cateva ore dupa slujba de botez de la Biserica Sf. Constantin și Elena din cartierul Zamca al municipiului Suceava a relatat presei detalii despre clipele tragice petrecute imediat dupa ce copilul a fost bagat in cristelnița.Din start trebuie spus ca barbatul ...