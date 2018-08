Arhiepiscopie: Viitorul socru al fiului lui Dragnea nu a informat privind mutarea domiciliului

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul socru al lui Valentin Dragnea este preot si a facut actele la politie pentru ca fiul sefului PSD sa se mute in casa lui parohiala din strada Dr. Mihail Obedenaru Gheorghiade, din sectorul 5 al Capitalei. Vineri, Biserica Ortodoxa prin Arhiepiscopia Bucurestilor a transmis ca preotul a facut…

- Arhiepiscopia Bucurestilor a transmis vineri, in legatura cu stabilirea domiciliului lui Valentin Dragne in casa parohiala a bisericii Sfantul Elefterie – Nou, ca fiul liderului PSD urmeaza sa se casatoreasca cu fiica preotului, iar acesta a facut demersuri legale astfel incat viitorul sau ginere…

- Fiul presedintelui PSD urmeaza sa se mute in casa parohiala Sfantul Elefterie – Nou, dupa ce acesta urmeaza sa se casatoreasca cu fata preotului Dionis Tatulescu. Mesajul transmis de Arhiepiscopia Bucurestilor: "Fara a solicita acordul Parohiei Sfantul Elefterie – Nou si fara a instiinta Centrul eparhial,…

- Valentin Ștefan Dragnea, fiul președintelui PSD, Liviu Dragnea, și-a mutat domiciliul in București, intr-o casa parohiala situata chiar in spatele Bisericii Sf. Elefterie. Luarea in spațiu a fiului lui Liviu Dragnea a fost facuta cu voia Bisericii Ortodoxe Romane. Valentin Dragnea nu locuieste in…

- Liviu Dragnea se pregatește intens de nunta fiului sau. În ultimele zile, șeful PSD s-a ocupat personal sa trimita invitații catre colegii sai de partid la marele eveniment. Valentin Dragnea are programata nunta în ultimul weekend din luna august.

- FCSB a castigat, 4-1, primul meci amical jucat in aceasta vara, cu CS Cornu, iar partida de pregatire a venit cu o schimbare importanta a lui Nicolae Dica, una care l-a multumit pe Florinel Coman (20 de ani). Tanarul antrenor al vicecampioanei s-a tinut de cuvant, a lasat in spate…

- Gabi Raduța, managerul Centrului de Copii și Juniori al lui Dinamo, a comentat in exclusivitate pentru GSP.ro eșecul drastic suferit de Dinamo U19 in finala Ligii Elitelor cu Viitorul, 0-4. Dinamovistul acuza arbitrajul lui Horațiu Feșnic, dar recunoaște greșelile mari facute de portarul Ștefan Fara…

- Ministru de Externe, Teodor Melascanu, a declarat joi, dupa o discutie cu liderul PSD, Liviu Dragnea, ca nu sprijina desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar decizia in aceasta privinta ii apartine prim-ministrului.