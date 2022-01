Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca amenzile care i-au fost date arhiepiscopului Teodosie sunt ilegale, ele fiind aplicate inaintea aducerii la cunostinta a deciziei de carantinare. „Din surse oficiale, va informam ca decizia de carantinare a IPS Teodosie, Arhiepiscopul…

- Arhiepiscopia Tomisului sustine ca amenzile date Inalt Prea Sfintitului (IPS) Teodosie pentru nerespectarea deciziei de carantinare sunt ilegale si vor fi contestate in instanta deoarece Inaltul Prelat ar fi aflat despre acea

- Fostul prefect USR al judetului Galati, Gabriel-Aurelian Panaitescu, a obtinut in instanta suspendarea hotararii de Guvern prin care a fost revocat din functie, in luna septembrie a anului trecut. Decizia Curtii de Apel Galati poate fi contestata cu recurs. Gabriel Aurelian Panaitescu a contestat hotararea…

- Un dosar in care fostii primari ai municipiului Constanta Radu Mazare si Decebal Fagadau au fost trimisi in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu, respectiv abuz in serviciu, a fost retrimis la procurorii DNA. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Constanta si este definitiva. DNA Constanța…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in instanța o actiune prin care contesta Hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și cere anularea in parte a Hotararii CNSU nr. 113/2021 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, luni, ca nu este de acord cu testele gratuite incluse in certificatul verde pentru angajatii nevaccinati, deoarece acest lucru ar implica o cheltuiala de miliarde lei de la bugetul de stat. „Nu sunt de acord cu testele gratuite. Cel mult pentru 28 de zile, e perioada…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, transmite…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri dimineața, ca PSD nu susține un guvern minoritar PNL-UDMR, așa cum au anunțat liberalii vineri seara, dupa ședința de la Vila Lac. PSD anunța clar ca nu susține varianta unui guvern minoritar, care nu este stabil. “Am avut deschidere sa discutam 10 masuri, programul…