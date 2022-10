Arheologi americani şi irakieni au descoperit în Mosul opt basoreliefuri de marmură cu o vechime de 2.700 de ani Arheologi americani si irakieni au descoperit in Mosul, o mare metropola irakiana, opt basoreliefuri de marmura cu o vechime de 2.700 de ani, care infatiseaza scene de razboi din vremea influentilor regi asirieni, a anuntat miercuri un responsabil local, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un craniu a fost descoperit langa un hotel din orașul Galați de muncitorii care plantau copaci pe Faleza Dunarii. Se pare ca ramașițele umane sunt foarte vechi, iar polițiștii au izolat zona și au cerut ajutorul specialiștilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Soldati americani si rusi s-au salutat amical si au facut poze impreuna in weekend pe o sosea din Siria, intr-o demonstratie neobisnuita de amicitie intre aceste forte rivale, relateaza luni AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol neaga ca a injurat Statele Unite, principalul sau aliat in domeniul securitatii, si anunta ca declaratiile respective au fost prost traduse, provocand, vineri, un nou val de neincredere, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un grup de arheologi a descoperit in Georgia un dinte cu o vechime de 1,8 milioane de ani, apartinand unei specii timpurii de oameni, care ar cimenta teoria conform careia in regiune ar fi existat una dintre cele mai vechi asezari umane preistorice din Europa, posibil chiar de oriunde din afara Africii,…

- Trei barbati au fost acuzati in Australia pentru introducerea in tara a aproape 750 de kilograme de metamfetamina ascunse in containere cu placi de marmura, a anuntat joi politia, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mark Rutte, supranumit premierul "Teflon" de media olandeze datorita capacitatii sale de a ramane la putere in pofida scandalurilor si crizelor politice, a devenit marti seful de guvern cu cea mai mare vechime in functie in Tarile de Jos, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doi cetațeni americani au murit recent in regiunea Donbas din estul Ucrainei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O echipa de oameni de știința crede ca a gasit orașul pierdut Natounia, situat in Kurdistanul irakian modern și a carui existența era cunoscuta doar prin menționarea sa pe monedele antice, potrivit Sky News Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…