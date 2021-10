Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Nedu și Ionela Grecu, cei doi sportivi ai Lotului Național de Paraclimbing au participat la Los Angeles la ultima Cupa Mondiala de Paraclimbing din acest an, cu o dubla reușita: locul 2, respectiv 3. Razvan și Ionela au concurat la categoria visually impaired a sportivilor cu deficiente de vedere.…

- Razvan Nedu a reușit o performanța extraordinara la Moscova, unde a reprezentat Romania la Campionatul Mondial de Paraclimbing care s-a desfașurat in perioada 11-18 septembrie. Razvan Nedu a intrat in calificari și apoi in finala cu degetul luxat și imobilizat in ghips. Deși chiar și plecarea cu Lotul…

- 11 sportivi reprezinta Romania la Campionatul Mondial de Paraclimbing care se desfașoara in perioada 11-18 septembrie, la Moscova.Campionatul Mondial de Paraclimbing are loc o data la doi ani și este cea mai importanta competiție de profil. Peste 70 de sportivi participa in acest an la Moscova, iar…

- Cosmin Candoi și Razvan Nedu sunt sportivii cu deficiențe de vedere care au urcat pe podiumCosmin Candoi a caștigat medalia de aur la Cupa Mondiala de Paraclimbing din Briancon, Franța, in timp ce Capitanul Lotului Național de Paraclimbing, Razvan Nedu, a caștigat argintul la categoria visually impaired…