Argeșul nu rămâne indiferent! Ajutoare pentru refugiatii din Ucraina O echipa de tineri voluntari ai PSD Argeș sunt in aceste momente la Vama Siret pentru a ajuta ucraineni care vin in Romania. Jurnal de pe #granița. Ziua 1 ???????????????? In timp ce unii politicieni au ințeles ca solidaritatea cu Ucraina trebuie manifestata de la tastatura, o echipa de tineri voluntari ai organizației noastre au […] Articolul Argeșul nu ramane indiferent! Ajutoare pentru refugiatii din Ucraina apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

