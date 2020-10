Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a obtinut prima sa victorie de la revenirea in Liga I de fotbal, 1-0 (0-0) cu Astra Giurgiu, vineri seara, la Pitesti, intr-un meci din etapa a 7-a. Unicul gol al partidei a fost reusit de Ionut Serban (69), dintr-un penalty usor acordat la un duel intre Valerica Gaman si Cephas…

- Irina Bara (25 ani 142 WTA) a invins-o pe croata Donna Vekic (24 ani, 30 WTA) cu scorul de 6-3 6-4 și s-a calificat in turul al doilea de la Roland Garros. Meciul a durat aproape doua ore....

- Dumitru Dragomir, 74 de ani, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Bogdan Balanescu a fost concediat de Dinamo. „Am auzit acum ca l-au dat afara și pe Balanescu, singurul care știa meserie de-acolo. L-au dat afara aseara”, a declarat Dragomir, potrivit Antena Sport. ...

- Simona Halep a cucerit trofeul de la Roma, dupa o victorie in finala cu Karolina Pliskova.Halep a caștigat primul set cu scorul de 6-0 și in al doilea conducea cu 2-1, dar Pliksova a decis sa se retraga, din cauza problemelor medicale.

- Tenismenul britanic Andy Murray, locul 134 ATP, beneficiar al unui wild card, l-a invins, luni, cu scorul de 6-3, 3-6, 7-5, pe germanul Alexander Zverev, locul 7 ATP si cap de serie numarul 5, in turul al doilea al turneului Western&Southern Open, mutat de la Cincinnati la New York, din cauza pandemiei…

- Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) a reușit o victorie notabila in primul tur al turneului de la Praga. A invins-o in minimum de seturi pe letona Anastasija Sevastova (30 de ani, 43 WTA, favorita 9 a competiției), scor 6-2, 6-2. A fost o partida aflata in permanența in controlul romancei, care nu i-a lasat…

- Valerica Gaman (31 de ani, fundaș central) este aproape de revenirea in Liga 1, la Astra Giurgiu, echipa alaturi de care a caștigat titlul de campioana in sezonul 2015-2016. Ultima data la Al-Shabab (Arabia Saudita), stoperul a comunicat Astrei ca e de acord sa se intoarca in Romania, in cazul in care…