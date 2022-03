Argeșencele încă mai împletesc pulovere de lână. Transport pentru Ucraina Fundația Conservation Carpathia a cumparat 100 de pulovere și veste de lana din Argeș. Mai exact de la Nucșoara, unde femeile inca mai impletesc haine. Imbracamintea este achiziționata pentru oamenii din Ucraina. ”La Nucșoara cat e vreme de stat in casa, femeile inca mai impletesc pulovere de lana. Și totul este ca odinioara, simplu, natural și frumos. Pentru ultimul transport catre Ucraina am achiziționat aproximativ 100 de pulovere și veste din lana realizate in aceasta comunitate. Știm ca și așa bunatatea oamenilor din Fagaraș va ajunge catre oamenii din alți munți”, transmite Conservation… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou camion cu produse pentru oamenii gazduiți de administrațiile ariilor protejate din Ucraina au fost transferate de catre activiștii de la Conservation Carpathia catre colegii de dincolo de granița, și in aceasta saptamana. De data aceasta, cu suportul Frankfurt Zoological Society, au dus generatoare,…

- O profesoara din Melitopol povestește lucrurile mai puțin știute din manualul „Cum se cucerește un oraș”. „In programele TV rusești, care ni se pun acum pe televizoare, se spune ca cecenii au venit sa ne salveze copiii”, spune ea. De doua saptamani, orașul din sudul Ucrainei, aflat intre Crimeea și…

- Volodimir Zelenski inista sa aiba un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin pentru a ajunge la un acord in privința razboiului. Declarații in ABC News „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem pregatiți pentru capitulare”, a spus Zelensky intr-un interviu acordat canalului de…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, in tabara de refugiati de la Isaccea, ca cea mai mare problema este cea a documentelor. Femeile si copiii care vi din Ucraina au diferite tipuri de documente, unii nu au deloc, si este nevoie de o reglementare cat mai usoara astfel incat…

- Un prim transport cu ajutor medical pentru Ucraina va ajunge joi in Polonia, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- UPIT alaturi victimele din Ucraina. Caminele studențești, deschise pentru cazarea refugiaților. „Acum, cand pacea și democrația sunt profund afectate de razboiul in desfașurare in Ucraina, noi, universitațile partenere ale Consorțiului Universitar ACADEMICA PLUS, ne declaram susținerea pentru incetarea…

- Armata rusa a distrus aeronava Antonov-225 Mriya. Este cel mai mare avion de transport din lume. Acesta a ars in urma unui atac rusesc asupra aeroportului Hostomel, potrivit Interfax. Dupa cum a raportat duminica site-ul concernului de stat Ukroboronprom, acest lucru s-a intamplat pe aerodromul Antonov…

- Mai mulți angajați de la caile ferate ucrainene au fost surprinși cand curațau caile ferate de buruieni. Pana aici, totul normal. Mai puțin normal, este insa faptul ca aceștia erau intr-o zona complet acoperita de zapada. Imaginile au devenit virale in Ucraina, acolo unde a avut loc intreaga scena,…