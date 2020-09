Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT au efectuat, marti, trei perchezitii domiciliare in judetul Arges, intr-un dosar care vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de camata si santaj. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, la descinderi au participat politisti din cadrul Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti si jandarmi, suportul de specialitate fiind asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale. "In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2012 - 2017, pe raza judetului Arges s-a…