Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a participat, vineri, la festivitatile de deschidere a celei de-a 41-a editii a Simfoniei lalelelor, prilej cu care a aratat ca astfel de evenimente contribuie la promovarea nationala a traditiilor si a oamenilor de valoare. "Simfonia lalelelor e un eveniment care…

- Nenumarate oficialitați vor participa anul acesta la Simfonia Lalelelor, eveniment aflat la cea de-a 41-a ediție. Deschiderea oficiala va avea loc la ora 10.00. Daca de cațiva ani evenimentul a fost lipsit de oficialitați nationale, desi acestea au fost invitate, anul acesta va participa inclusiv premierul…

- Richard Clayderman revine in Romania! Primul oraș in care va concerta – pe 21 aprilie este PITEȘTI, oraș in care va poposi direct dupa ce aterizeaza pe Aeroportul București OTOPENI Vedeta sosește in țara ...

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Finalul de saptamana a fost unul de sarbatoare in familia echipei FC Arges si asta nu doar din ratiuni sportive, vorbind aici despre victoria celor de la FC Arges la Miroslava ci despre faptul ca portarul Octavian Popescu si-a botezat cei doi gemeni. Petrecerea a fost una cu stil, aceasta avand loc…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Masura…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 14 perchezitii intr-un dosar privind savarsirea de fraude informatice, trei persoane fiind retinute. Potrivit unui comunicat al BCCO Pitesti transmis, joi, AGERPRES,…