Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Argeș transmite ca femeia lovita miercuri oe trecerea de pietoni, la Campulung, a murit. Citește și: Accident langa Colegiul „Dinicu Golescu” din Campulung. O ranita, dusa la spital Potrivit informațiilor noastre, victima era medic specialist Medicina Muncii la Campulung. Detalii despre…

- V-am relatat cu puțin timp in urma ca miercuri, 21 iunie, o femeie a fost victima unui accident rutier produs langa Colegiul „Dinicu Golescu” din Campulung, fiind locita de un cap tractor cu remorca. Citește și: Accident langa Colegiul „Dinicu Golescu” din Campulung. O ranita, dusa la spital Ei bine,…

- Un eveniment rutier a avut loc in dupa amiaza zilei de marți, 20 iunie, la Mioveni. Un barbat a cazut de pe motocicleta pe strada Piscul Ilinei din oraș, dupa cum au informat cei de la ISU Argeș. Citește și: Piteștean prins cu 115 km/ora in oraș! Tinerii, pericol public pe șosele! Motociclistul a avut…

- Eveniment rutier in Argeș. Duminica, 18 iunie, in jurul orei 11.30, pompierii au fost solicitați sa intervina pe raza localitații Bradu in cazul unui accident rutier. Citește și: Report uriaș la Loto 6/49! Milioane de euro, puse in joc duminica, 18 iunie! In acest accident, produs pe DN 65B, in zona…

- Miercuri, 14 iunie, la orele pranzului, doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere și cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat au intervenit in municipiul Curtea de Argeș la un eveniment rutier. Citește și: Legatura rutiera finalizata la Pitești. Circulația, fluidizata Doua autoturisme…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe Bulevardul Revoluției, langa Segafredo. Un barbat care a traversat neregulamentar strada a fost lovit de o tanara de 17 ani care conducea o motocicleta. La fața locului au sosit doua ambulanțe. Barbatul a fost transportat la spital. Tot la spital…

- Astazi, 23 mai a.c., in jurul orei 15.30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza comunei Mihaești a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari efectuate la fața locului, a reieșit faptul ca o femeie de 51 de ani, din municipiul Pitești, județul Argeș, in timp ce…

- Azi-noapte, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier, pe DN 7, la Balota. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, in localitatea Balota, km 221+ 500 m, ar fi avut loc o coliziune intre o autoutilitara condusa de un barbat de 29…