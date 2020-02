Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au retinut un tanar de 19 ani si un minor de 16 ani, ambii din Valea Iasului, banuiti ca ar fi incercat sa sustraga, sub amenintarea unui pistol de jucarie, incasarile de la o societate comerciala din Curtea de Arges, in noaptea de 12 spre…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au retinut un tanar de 19 ani si un minor de 16 ani, ambii din Valea Iasului, banuiti ca ar fi incercat sa sustraga, sub amenintarea unui pistol de jucarie, incasarile de la o societate comerciala din Curtea de Arges, in noaptea de 12 spre…

- Politia a deschis un dosar penal impotriva unui barbat care a intrat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta sub influenta baturilor alcoolice si a amenintat cadrele cu un pistol de tip airsoft.Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, scrie Agerpres.Potrivit Inspectoratului…

- Trei braconieri au fost retinuti de politistii din Arges, sambata, dupa ce s au rasturnat cu masina in timp ce incercau sa scape de jandarmii care ii urmareau, scrie agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arges, braconierii au fost depistati in timpul unei actiuni…

- Trei braconieri au fost retinuti de politistii din Arges, sambata, dupa ce s-au rasturnat cu masina in timp ce incercau sa scape de jandarmii care ii urmareau. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, braconierii au fost depistati in timpul unei actiuni organizate,…

- Un barbat de 41 de ani a fost retinut dupa ce a agresat o vanzatoare intr-un magazin din orasul Targu Carbunesti, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti…

- Un barbat de 45 de ani s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a amenințat o vanzatoare și un agent de paza cu un pistol de jucarie, aseara, intr-un supermarket din Timișoara, anunța stiri.tvr.ro.Barbatul era nemulțumit ca prețul produsului de la raft nu coincidea…

- Doi frati din Scoarta au fost retinuti de politisti dupa ce au fost implicati intr-un scandal izbucnit la o petrecere, in urma caruia au trei persoane au suferit leziuni, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres."Politistii…