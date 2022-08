Argentina: Noi demonstraţii de susţinere a vicepreşedintei Cristina Kirchner Noi demonstratii de sustinere a vicepresedintei argentiniene Cristina Kirchner, pentru care s-a cerut o pedeapsa cu inchisoarea saptamana aceasta, au avut loc sambata in mai multe orase, inclusiv in apropierea locuintei sale din Buenos Aires, unde au avut loc scurte ciocniri cu politia, transmite AFP. Demonstratiile au adunat cateva mii de persoane in Tucuman (nord-vest), Cordoba (centru) si Bahia Blanca (sud). Proteste au fost planificate la Neuquen (sud) Catamarca (nord-vest) San Luis (centru), printre altele, potrivit televiziunii locale si agentiei de stiri Telam. Aceste mitinguri au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

