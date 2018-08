Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica soul Stevie Wonder si militantul pentru drepturile omului Jesse Jackson au vizitat-o recent la spital pe Aretha Franklin, care este "grav bolnava", a declarat marti presei agenta artistei. Fostul sot al cantaretei americane, Glynn Turnman, a efectuat o vizita la casa acesteia din…

- UPDATE O femeie de 48 ani din Ialomița conducea autoturism Vw Polo pe DN 2, pe direcția Buzau catre București iar in Cioranca a patruns pe sensul opus de mers unde a acroșat un taxi Dacia Logan și un Ford care circulau regulamentar. Cele doua autoturisme au fost proiectate pe sensul opus de mers (Buzau-București)…

- Artistul Alexandru Jula se întorcea, luni, de la Cluj-Napoca, unde sustinuse un spectacol. În scara blocului i s-a facut rau si a lesinat. „Apelul la numarul unic de urgenta a fost înregistrat luni dimineata, la ora 7.30. Echipajul de pe ambulanta i-a acordat primul…

