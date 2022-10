Arestaţi după ce au vândut cocaină la festivaluri de muzică Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, arestarea preventiva a sase craioveni cercetati intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri la diverse festivaluri de muzica. In urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit 750 grame de cocaina si alte droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, cei sase inculpati sunt suspectati ca au vandut droguri de mare risc la diverse festivaluri de muzica. „In cauza s-a reținut faptul ca inculpații au procurat in vederea comercializarii droguri de mare risc. In urma cercetarilor efectuate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant, in iunie, in timp ce vindeau cocaina unor consumatori din Craiova. Unul dintre inculpati ar fi un politist de la rutiera, care…

- La data de 13.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați, cercetati sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.…

- La data de 08.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vaslui au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in…

- La data de 08.10.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, impreuna cu polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia efectueaza 35 de percheziții domiciliare, in județele Alba și Cluj, intr-un dosar…

- Culturi de canabis si circa un kg de droguri au fost descoperite de politistii si procurorii de criminalitate organizata in judetul Dolj si judetul Caras Severin, in urma unor perchezitii domiciliare. Oficial de la DIICOT La data de 22.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de…

- La data de 11 august 2022, Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov impotriva sentinței penale pronunțate de Tribunalul Brașov și a dispus condamnarea la pedepsele de 10…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au efectuat activitati de urmarire penala pe linia combaterii traficului de droguri…