Arestat pentru violarea unei femei de 87 de ani Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus, luni, arestarea preventiva a unui tanar de 24 de ani, cercetat pentru comiterea infractiunilor de viol si talharie. Potrivit oamenilor legii, tanarul este suspectat ca a violat si talharit o femeie de 87 de ani, din localitatea doljeana Rojiste. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca infractiunile au fost comise in noaptea de 20 spre 21 noiembrie. „Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Coșoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de 20 spre 21 noiembrie, o femeie de 87 de ani, din Rojiște, ar fi fost constransa de o persoana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

