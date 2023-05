Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Timiș In data de 20.05.2023, in jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara au depistat pe bulevardul Regele Mihai din municipiul... The post Timișorean arestat pentru ca nu ,,s-a potolit”. Acesta a fost prins conducand baut de mai multe ori appeared first on Special…

- Polițiștii Brigazii Rutiere l-au oprit in trafic pe Robert Negoița, primarul Sectorului 3 din Capitala, deoarece acesta conducea pe contrasens, potrivit Adevarul.ro. „La data de... The post Robert Negoița a ramas fara permis. Primarul Sectorului 3, prins conducand pe contrasens appeared first on Special…

- Un cetațean maghiar a fost depistat de polițiști, conducand un autoturism cu viteza de 213 km/h, pe autostrada Deva-Nadlac. Șoferul, in varsta de 33 de... The post Cetațean maghiar cu permis auto emis de autoritațile din SUA, prins pe autostrada Deva-Nadlac conducand un autoturism cu 213 km/h appeared…

- Comunicat. La data de 05.04.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea pentru... The post DNA a prins in flagrant un barbat care incerca sa vanda o femeie pentru 1000 de euro appeared first on Special…

- Comunicat DNA. Goga Octavian, la data faptei deputat in Parlamentul Romaniei și administrator de fapt al unei societați comerciale, pentru comiterea infracțiunii de folosire sau... The post Octavian Goga, arestat preventiv pentru fraudarea fondurilor europene appeared first on Special Arad · ultimele…

- Comunicat. Consiliul Județean Arad a decis sa restricționeze traficul greu pe doua tronsoane de drum județean, care insumeaza 7,2 kilometri. Practic, este vorba de drumurile... The post Restricții de tonaj in Livada și Sanleani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat IPJ. La data de 22 februarie a.c., in baza unei solicitari formulate de autoritațile italiene, a fost desfașurata o acțiune coordonata de Serviciul Urmariri... The post Italian suspectat de crima, prins la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac au depistat 24 de cetateni din Siria, Pakistan, Nepal, Bangladesh... The post Poliția de Frontiera a prins 24 migranți la Varșand și Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…