Arestat pentru că a ucis pisica vecinei! Detalii din cazul care a pus pe jar Poliția Animalelor Mehedinți Cazul șocant vine din comuna Vanatori din județul Mehedinți. Barbatul de 41 de ani a marturisit polițiștilor ca a vrut sa scape de pisica și a ucis-o pentru ca venea tot timpul in curtea lui.Vecina sa a sunat ingrozita la 112 dupa ce și-a gasit animalul omorat. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de uciderea animalelor cu intenție și fara drept. „La fața locului s-au deplasat polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor impreuna cu polițiștii Secției Poliție Rurala Cujmir, fiind efectuate verificari sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

