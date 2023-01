Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat duminica invadarea sediilor puterii la Brasilia de catre "vandali fascisti" si a decretat o "interventie federala" a fortelor de ordine pentru a restabili securitatea capitalei tarii, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Ii vom gasi pe toti si…

- Sute de sustinatori ai fostului presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminica principalele institutii ale puterii din Brasilia, Congresul, Curtea Suprema si Palatul prezidential, provocand numeroase pagube, conform imaginilor care circula pe retelele sociale, relateaza AFP si Reuters,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va cauta o ocazie pentru a se intalni "cat de curand" cu presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat, joi, consilierul SUA pe probleme de securitate nationala Jake Sullivan, citat de Reuters. La un briefing la Casa Alba, Sullivan a declarat ca a…

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a evitat, marti, sa recunoasca infrangerea la alegeri in fata lui Luiz Inacio Lula da Silva, in primele sale declaratii publice, anunta Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele brazilian in exercițiu Jair Bolsonaro a declarat marți, ca va „respecta” Constituția țarii, in primul sau discurs dupa infrangerea electorala suferita in fata liderului de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, caruia nu i-a recunoscut totuși victoria.

- Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, nu va contesta infrangerea sa in alegerile prezidentiale desfasurate duminica si se va adresa natiunii in cursul zilei de marti, a declarat ministrul comunicatiilor, Fabio Faria, pentru Reuters. Discursul prezidential ar putea dezamorsa protestele…

- Mii de șoferi de camion care il susțin pe actualul președinte brazilian Jair Bolsonaro au blocat autostrazile pentru a protesta impotriva rezultatelor oficiale care il dau caștigator al alegerilor prezidențial pe candidatul stangii, Luiz Inacio Lula da Silva, relateaza Reuters . Manifestanții au spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el are relatii bune si cu Luiz Inacio Lula da Silva, si cu Jair Bolsonaro, cei doi candidati din alegerile prezidentiale care vor avea loc duminica aceasta in Brazilia, informeaza vineri Reuters.