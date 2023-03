Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 10 martie, declarația, adoptata de Parlamentul de la Chișinau, cu privire la agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei , a fost in Monitorul Oficial, comunica Moldpres. Astfel, in document aleșii poporului au constatat ca Rusia, din februarie 2014, poarta un razboi de agresiune ilegal, neprovocat…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna alegatiile, lipsite de fundament, continute in comunicatul de vineri al Ministerului Afacerilor Externe al Federatiei Ruse privind regiunea transnistreana a Republicii Moldova, precum si retorica amenintatoare si provocatoare utilizata. „Propagarea…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a reacționat vineri seara la mesajul transmis de MAE rus, conform caruia, un atac asupra regiunii separatiste Transnistria „este un atac asupra Rusiei”. Este vorba despre o „incercare de creare artificiala de tensiuni”, transmite MAE roman, printr-un comunicat.„Ministerul…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a transmis, miercuri, ca semnalele publice privind orice incercari ale Rusiei de a destabiliza R. Moldova, un stat suveran, care si-a ales prin vot liber directia politica, sunt ingrijoratoare. „Romania a fost si continua sa fie alaturi de Republica Moldova si…

- Autoritațile de la Chișinau ar trebui sa fie cu ochii in patru și sa sesizeze imediat eventualele semnale de destabilizare a situației in stanga Nistrului, din partea Moscovei, dupa ce Parlamentul a votat in doua lecturi amendamente la Codul Penal, care prevad pedepse cu inchisoarea pentru separatism,…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui barbat, cetatean al Republicii Moldova, care a prezentat la control un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Federatia Rusa, ce s-a dovedit a fi fals, informeaza, luni, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati,…

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova, publicat…

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova ,…