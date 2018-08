Arestări în Suedia după incendierea a circa o sută de maşini şi incidente între tineri şi poliţie Politia suedeza a arestat marti doi tineri suspectati ca au incendiat in cursul noptii circa o suta de vehicule in mai multe puncte ale tarii, mai ales in orasul Goteborg, fapte ce au fost urmate de incidente intre alti tineri si fortele de ordine, transmite agentia EFE.



Autoritatile mai cauta un adolescent care a participat si el la actiunile de incendiere, consemnate de asemenea in capitala Stockholm si in orasul Uppsala.



In localitatea Trollhattan, situata in apropiere de Goteborg, mai multi tineri au atacat cu pietre politia, dupa cum arata imagini difuzate de mass-media… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

