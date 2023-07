Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea președintelui rus Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, spune presedintele sud-african Cyril Ramaphosa intr-un document publicat marti, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS.

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa, in cadrul careia s-a discutat despre acordul privind cerealele din Marea Neagra, care urmeaza sa expire luni, și despre un summit in Africa de Sud,

- Rusia a respins solicitarea președintelui sud-african, Cyril Ramaphosa, ca in locul președintelui Vladimir Putin delegația Rusiei de la summitul BRICS din luna august sa fie condusa de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vicepreședintele Africii de Sud, Paul Mashatile, intr-un interviu…

- Joe Biden a declarat, in cadrul unui discurs public de joi, ca omologul sau rus, Vladimir Putin, "a pierdut deja razboiul" in Ucraina. Declarația a venit in contextul unei contraofensive a armatei ucrainene, care a reușit sa recaștige mai multe teritorii din mainile separatiștilor și ale trupelor rusești…

- Comandantul forțelor terestre ale armatei sud-africane se afla intr-o vizita oficiala la Moscova, au anunțat luni agențiile de presa ruse, dupa acuzațiile SUA potrivit carora Pretoria ar fi livrat arme Rusiei, scrie Le Figaro . Potrivit Ministerului rus al Apararii, citat de agențiile TASS și Interfax,…

- Vineri, 12 mai, președintele rus Vladimir Putin a discutat cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa despre conflictul din Ucraina. Africa de Sud este unul dintre cei mai importanți aliați ai Rusiei in ceea ce privește…

- Potrivit publicației, guvernul sud-african negociaza in prezent cu Kremlinul. Acestea cer ca Putin sa participe la summit prin intermediul Zoom și nu in persoana, pentru a nu fi nevoite sa il aresteze din cauza mandatului de arestare emis de Curtea Penala Internaționala (CPI) pe numele sau.„Nu avem…

- Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat ca Kremlinul a primit o invitație ca Vladimir Putin sa participe la summitul statelor membre BRICS, care va avea loc in luna august in Africa de Sud."In ceea ce privește invitațiile la summitul BRICS, da, intr-adevar, acestea…