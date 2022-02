Arestare la domiciliu după şicane în trafic ■ dupa o serie de sicane, pasagerul dintr-o masina l-a injunghiat pe soferul celuilalt autoturism ■ in cazul agresorului s-a dispus masura arestului la domiciliu ■ el este acuzat de vatamare corporala ■ Sicanarea singeroasa din trafic, care a avut loc pe 30 ianuarie 2022 si care s-a soldat cu o victima ce a ajuns […] Articolul Arestare la domiciliu dupa sicane in trafic apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

