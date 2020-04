Arest preventiv pentru persoanele acuzate de ultraj în urma violenţelor din municipiul Hunedoara Patru persoane din municipiul Hunedoara au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, duminica, din partea unei instante de judecata, fiind acuzate de ultraj, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma incidentelor produse sambata dupa-amiaza intr-un cartier din oras, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.



Initial, noua persoane au fost conduse la audieri, iar patru dintre acestea au fost retinute de politisti in urma violentelor care au avut sambata dupa-amiaza, fortele de ordine fiind atacate cu pietre de mai multe persoane,

Sursa articol: agerpres.ro

