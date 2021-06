Stiri pe aceeasi tema

- Austria joaca duminica impotriva Macedoniei de Nord, de la ora 19:00, in primul meci pe Arena Naționala din București, la EURO 2020. Partida din grupa C e liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. In celalalt meci al grupei C, Țarile de jos și Ucraina se intalnesc de la 22:00, la Amsterdam. ...

- Proiectul „Strazi deschise” nu va avea loc in acest weekend, in contextul in care duminica, 13 iunie, Bucureștiul gazduiește un meci din cadrul Campionatului European de fotbal, potrivit Primariei Capitalei.„Avand in vedere faptul ca acest eveniment implica o serie de restrictii rutiere pe mai multe…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal EURO 2020 incepe astazi, 11 iunie, la Roma, un an mai tarziu decat trebuia, din cauza pandemiei de coronavirus.Meciul inaugural este Turcia - Italia, programat pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa A, de la ora 22.00.Turneul EURO 2020 are loc in conditii…

- Ultimul meci de la Euro 2020 care va avea loc la București s-ar putea disputa cu 25.000 de spectatori in tribune. Este vorba despre jocul din optimile de finala ale competiției organizat pe Arena Naționala in data de 28 iunie, de la ora 22.00.Anunțul a fost facut, miercuri, in cadrul unei conferințe…

- In timpul unei inregistrari de pe Arena Naționala, un panou publicitar a cazut din cauza vantului pe pupitrul pe care se afla trofeul. Din fericire, reporterul Realitatea PLUS Diana Șandru nu a pațit nimic și s-a ales doar cu o sperietura serioasa.Dupa incident, cupa a fost imediat ridicata de reprezentanții…

- Decizia finala referitoare la gazdele EURO 2020 va fi luata de Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA), vineri, 23 aprilie, orasele Munchen, Bilbao si Dublin riscand sa piarda organizarea unor meciuri daca nu pot primi spectatori in contextul pandemiei Covid-19. Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul…

- Meciurile gazduite de Romania in cadrul EURO 2020 se vor desfașura cu spectatori in tribune. Ministerul Tineretului și Sportului anunța printr-un comunicat de presa ca meciurile pe care „Arena Naționala” le va gazdui in cadrul EURO 2020 se vor desfașura cu spectatori in tribune. In luna iunie, „Arena…